Более 20 памятников отремонтируют в Саратове к Дню Победы

В Саратове к Дню Победы планируют отремонтировать 22 памятника. Об этом замглавы города по строительству Ирина Солошенко заявила на заседании постоянной комиссии гордумы.

В числе запланированных к ремонту памятник героям фронта и тыла, который находится около ТЦ «Оранжевый», и памятник воинам-водителям. В ходе заседания комиссии депутат Евгений Чернов спросил у замглавы города, ведется ли совместная работа с военно-историческим обществом, которое занимается восстановлением памятных досок бесплатно, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Солошенко ответила, что ремонт памятных досок подведомствен районным администрациям. Чиновница пообещала связать работников райадминистраций с представителями этого общества.

7 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, устанавливающего уголовную ответственность за повреждение памятников, стел и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы страны.