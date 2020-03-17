Черчесов обратился к болельщикам после переноса чемпионата Европы по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов 17 марта обратился к болельщикам после того, как УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год.

«Прекрасно знаем, что вы за нас болели, поддерживали. Мы все оказались в этой ситуации, и понятно, что здоровье болельщиков важнее, чем тот турнир, к которому мы все стремились. Просим вас относиться друг к другу повнимательнее. Берегите себя, берегите близких. Мои пожелания: набраться терпения и удачи», — сказал он.

Ранее во вторник стало известно, что УЕФА перенес чемпионат Европы, запланированный на лето 2020 года, на 2021 год в связи с распространением коронавируса.

Из-за коронавирусной инфекции в марте были отменены или отложены многие крупные спортивные соревнования по всему миру, в том числе ведущие футбольные чемпионаты Европы, Лига чемпионов и Лига Европы.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умер 7471.