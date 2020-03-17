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Ледовзрывные работы провели на реке Томи под Томском

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Под Томском специалисты провели ледовзрывные работы на двух участках реки Томи около села Батурино. На этом плановые работы по взрыву льда завершены, сообщает во вторник, 17 марта, пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

По данным ведомства, взрывы осуществили на двух 600-метровых участках, состоящих из двух полос. На каждой из них было пробурено по 20 лунок, в которые специалисты заложили взрывчатку. На этом ледовзрывные работы завершены, однако в Томске еще продолжаются ледорезные работы, пишет РИА «Томск».

Мероприятия направлены на ослабление ледового поля реки в месте повышенного заторообразования, а также проложение маршрута ледоходу в обход основного русла Томи по более прямому участку.

По данным агентства, ранее появилась информация, что из-за аномально теплой зимы паводок на Томи может начаться раньше обычного срока. При наихудшем сценарии развития событий подтопленными могут оказаться 87 населенных пунктов.

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