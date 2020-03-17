Ледовзрывные работы провели на реке Томи под Томском
Под Томском специалисты провели ледовзрывные работы на двух участках реки Томи около села Батурино. На этом плановые работы по взрыву льда завершены, сообщает во вторник, 17 марта, пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.
По данным ведомства, взрывы осуществили на двух 600-метровых участках, состоящих из двух полос. На каждой из них было пробурено по 20 лунок, в которые специалисты заложили взрывчатку. На этом ледовзрывные работы завершены, однако в Томске еще продолжаются ледорезные работы, пишет РИА «Томск».
Мероприятия направлены на ослабление ледового поля реки в месте повышенного заторообразования, а также проложение маршрута ледоходу в обход основного русла Томи по более прямому участку.
По данным агентства, ранее появилась информация, что из-за аномально теплой зимы паводок на Томи может начаться раньше обычного срока. При наихудшем сценарии развития событий подтопленными могут оказаться 87 населенных пунктов.