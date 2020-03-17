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Москвича обвинили в причастности к смерти матери малолетней девочки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Следствие предъявило москвичу обвинение в нанесении вреда здоровью сожительницы, повлекшем за собой ее смерть. Малолетняя дочь провела несколько дней рядом с телом матери. Об этом во вторник, 17 марта, сообщается на сайте Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве.

17 марта 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Партизанской на западе Москвы, нашли тело женщины 1993 года рождения. В квартире был ее сожитель, пребывавший в нетрезвом состоянии, и малолетний ребенок, который в настоящее время находится с родственницей.

«Установлено, что мужчина в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, нанес своей сожительнице несколько ударов в область живота, от которых она впоследствии скончалась.Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть)», — говорится в сообщении.

Обвиняемый 1983 года рождения задержан, в скором времени в его отношении будет избрана мера пресечения.

15 марта сообщалось, что в Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь и совершил суицид. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» и назначило несколько судебных экспертиз.

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