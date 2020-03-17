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Голикова анонсировала изменения порядка выдачи больничных

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Порядок выдачи и оплаты листов временной нетрудоспособности гражданам, находящимся на карантине, будет изменен. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова во вторник, 17 марта, на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, соответствующее постановление будет принято правительством уже во вторник. О том, что кабмин рассматривает возможность обеспечения дистанционной выдачи больничных, стало известно накануне.

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Так, медицинские организации смогут оформлять больничные дистанционно, если у гражданина будут документы, подтверждающие выезд в страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Аналогичные меры предусмотрены для сожителей лиц на карантине.

«Оплата будет производиться гражданину авансом на пятый день. То есть внутри четырнадцати дней, пока он будет находиться на карантине, два раза мы будем его авансировать по зарплате, чтобы у человека не возникло провалов в доходах», — цитирует ее «Интерфакс».

Голикова подчеркнула, что такая вынужденная мера, как карантин, не должна сказаться на доходах граждан. Также она заверила, что российская система здравоохранения готова к борьбе с коронавирусом и лечению заболевших.

Ранее в марте мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что люди, находящиеся на карантине, получат больничные листы, даже если они здоровы и изолированы в целях профилактики.

Чтобы получить документ, достаточно позвонить по телефону «горячей линии» столичного депздрава — лист привезет курьер на дом в течение двух дней.

Гражданам, вернувшимся в России из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, предписано находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в РФ и сообщить о своей самоизоляции в депздрав. Ранее в ведомстве рассказали о правилах самоизоляции в случае подозрений на коронавирус и ответственности за нарушение карантинного режима.

По состоянию на 17 марта в России зафиксировано 114 случаев заболевания коронавирусом, из них 104 — завозные.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 173 тыс. случаев заболевания, скончались 7019 человек.

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