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Собянин рассказал Путину о сбежавших с карантина пациентах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину об инциденте с пациентами, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает «Интерфакс».

«Все пациенты, сбежавшие из больницы в Коммунарке, возвращены на лечение. Там несколько человек у нас особо одаренных оттуда решили... (уклониться. — Прим. ред.) от лечения», — рассказал мэр столицы.

Собянин добавил, что пациентов удалось вернуть в больницу с привлечением МВД.

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Ранее в этот же день заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены обратно в медучреждения.

«Я хочу обратиться к жителям города с просьбой ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности благополучие и жизнь окружающих», — сказала она, добавив, что возвращенные на карантин пациенты продолжат лечение.

Днем ранее сообщалось, что 40-летняя пациентка с подозрением на коронавирус SARS-CoV-2 сбежала из больницы в Коммунарке, ее нашли на Оршанской улице на западе столицы и вернули в медучреждение.

По состоянию на 17 марта, в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией. Ранее в этот же день стало известно, что восемь человек с заражением коронавирусом госпитализировали в Санкт-Петербурге. Еще по одному случаю заражения было выявлено в Пензе, Нижнем Новгороде и Красноярске.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 12:00 мск 17 марта, в мире заразились более 183 300 человек, вылечились 79 908 пациентов, а умерли 7177 человек.

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