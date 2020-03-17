Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном 17 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.

Решение об индексации социальных пенсий был принято Минтрудом 19 февраля. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, из 4 млн человек, которых коснется индексация, социальные пенсии получают 3,2 млн граждан. При этом данная группа пенсионеров считается самой малочисленной в России.