Злоумышленники «заминировали» три летящих из Москвы самолета

Злоумышленники сообщили о взрывных устройствах, которые находятся на борту трех вылетевших из Москвы самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник, 17 марта.

Отмечается, что анонимное сообщение о «минировании» поступило на электронную почту одной из авиакомпаний. В нем сообщалось о взрывных устройствах на трех самолетах, выполняющих рейсы Москва–Челябинск, Москва–Иркутск, Москва–Уфа.

Собеседник агентства подчеркнул, что самолеты не изменили маршрут и летят в пункты назначения.

Накануне сообщалось, что злоумышленники побили рекорд: за день они сообщили о минировании пяти самолетов, выполняющих внутренние рейсы по России.

14 марта злоумышленники сообщили о минировании четырех воздушных судов. Источники рассказали, что речь шла и об этом же рейсе из Новосибирска в Москву.