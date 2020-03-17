Реконструкцию штурма Кенигсберга перенесли из-за коронавируса

В Калининграде отменили все массовые мероприятия в связи с ситуацией с новым коронавирусом. Об этом объявила на оперативном совещании глава пресс-службы городской администрации Инна Вербицкая.

В частности, на более поздний срок перенесена реконструкция штурма Кенигсберга, которая первоначально была запланирована на 9 апреля. В ней собирались участвовать 4 тыс. человек. По предварительным данным, теперь событие пройдет только в мае.

Всего же, как сказала Вербицкая, отменили или перенесли на другие даты около 15 мероприятий численностью от 50 до 4 тыс. человек, пишет «Калининград.ru».

В Калининградской области режим повышенной готовности действует с 17 марта. Массовые, деловые, культурные и развлекательные мероприятия, где количество участников более 300 человек, отменены до 30 апреля.