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Генпрокурором Украины впервые стала женщина

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Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил генпрокурором страны и.о. директора Госбюро расследований Ирину Венедиктову. Об этом во вторник, 17 марта, сообщается на сайте главы государства.

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Глава государства отметил, что текущая ситуация в стране требует высокопрофессиональной работы всех государственных органов, в том числе и правоохранительных.

Зеленский убежден, что профессиональные и моральные качества человека, который займет должность генерального прокурора, обеспечат стабильную и слаженную работу госсистемы и будут способствовать искоренению коррупции, добавят эффективности в расследовании уголовных дел.

Глава государства подчеркнул, что генпрокурором впервые в современной истории Украины стала женщина.

С августа 2019 года украинское надзорное ведомство возглавлял Руслан Рябошапка. 5 марта 2020-го Верховная рада выразила ему недоверие, что означает отставку Рябошапки.

При этом еще в ноябре на сайте президента Украины появилась петиция с призывом уволить генпрокурора. В документе указывалось, что за время работы на посту Рябошапка «не продемонстрировал активность» в расследовании деятельности бывшего президента Петра Порошенко.

Временно исполняющим обязанности генпрокурора Украины 6 марта назначили замглавы ведомства Виктора Чумака.

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