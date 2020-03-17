Генпрокурором Украины впервые стала женщина
Президент Украины Владимир Зеленский назначил генпрокурором страны и.о. директора Госбюро расследований Ирину Венедиктову. Об этом во вторник, 17 марта, сообщается на сайте главы государства.
Глава государства отметил, что текущая ситуация в стране требует высокопрофессиональной работы всех государственных органов, в том числе и правоохранительных.
Зеленский убежден, что профессиональные и моральные качества человека, который займет должность генерального прокурора, обеспечат стабильную и слаженную работу госсистемы и будут способствовать искоренению коррупции, добавят эффективности в расследовании уголовных дел.
Глава государства подчеркнул, что генпрокурором впервые в современной истории Украины стала женщина.
С августа 2019 года украинское надзорное ведомство возглавлял Руслан Рябошапка. 5 марта 2020-го Верховная рада выразила ему недоверие, что означает отставку Рябошапки.
При этом еще в ноябре на сайте президента Украины появилась петиция с призывом уволить генпрокурора. В документе указывалось, что за время работы на посту Рябошапка «не продемонстрировал активность» в расследовании деятельности бывшего президента Петра Порошенко.
Временно исполняющим обязанности генпрокурора Украины 6 марта назначили замглавы ведомства Виктора Чумака.