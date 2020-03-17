Прямой эфир
Сюжет:

В Алма-Ате установят блокпосты на въезде в город из-за карантина

0
Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Алма-Аты в рамках вводимого карантина из-за коронавируса установят 27 блокпостов на въезде в город. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил глава алма-атинской администрации Бакытжан Сагинтаев.

Шок в руку: как мировая экономика споткнулась о COVID-19 и нефть
Восстановление будет долгим и начнется не ранее второго полугодия, считают эксперты

«Вместе с тем будет установлен зеленый коридор для ввоза в город товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, средств защиты и гигиены», — приводит ТАСС слова Сагинтаева.

Он отметил, что на период карантина будет приостановлена работа детских садов и продовольственных рынков.

В крупных торгово-развлекательных центрах, по его словам, исключения будут сделаны только для аптек и продуктовых магазинов.

Ранее в этот же день государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана решила ввести режим карантина, который вводится с 19 марта, в городах Нур-Султан и Алма-Ата.

15 марта власти Казахстана приняли решение о закрытии госграниц на въезд–выезд, а ранее в этот же день президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайной ситуации с 16 марта.

На текущий момент известно, что в Казахстане за сутки было зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусом, всего инфицированных в стране — 13 человек

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД заявил о готовности принять меры для возвращения россиян
Песков прокомментировал информацию об онлайн-встрече G20

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020