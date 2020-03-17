В Алма-Ате установят блокпосты на въезде в город из-за карантина

Власти Алма-Аты в рамках вводимого карантина из-за коронавируса установят 27 блокпостов на въезде в город. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил глава алма-атинской администрации Бакытжан Сагинтаев.

«Вместе с тем будет установлен зеленый коридор для ввоза в город товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, средств защиты и гигиены», — приводит ТАСС слова Сагинтаева.

Он отметил, что на период карантина будет приостановлена работа детских садов и продовольственных рынков.

В крупных торгово-развлекательных центрах, по его словам, исключения будут сделаны только для аптек и продуктовых магазинов.

Ранее в этот же день государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана решила ввести режим карантина, который вводится с 19 марта, в городах Нур-Султан и Алма-Ата.

15 марта власти Казахстана приняли решение о закрытии госграниц на въезд–выезд, а ранее в этот же день президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайной ситуации с 16 марта.

На текущий момент известно, что в Казахстане за сутки было зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусом, всего инфицированных в стране — 13 человек

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.