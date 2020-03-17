Рязанские предприятия готовы увеличить поставки продуктов в магазины

В Рязанской области предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности продолжают работать в штатном режиме. Они обеспечивают все заказы торговых сетей, объем которых увеличился из-за ситуации с новым коронавирусом.

Как уточнили РИА «7 новостей» в региональном министерстве сельского хозяйства, в области работают более 30 заводов, на которых производят муку, макароны, каши и картофельное пюре быстрого приготовления, консервы, сахар-песок, стерилизованное молоко и сливочное масло. Все они работают в обычном режиме.

На местных элеваторах запасы пшеницы, ржи, ячменя, овса, гороха сейчас составляют 310 тыс. т. Это больше прошлогоднего объема на 32%. Цены на пшеницу ниже показателя прошлого года на 10%.

17 марта сообщалось, что в магазинах России продуктов хватит на восемь недель. Торговые сети в усиленном режиме пополняют запасы. Они также думают над способами ускорения доставки товаров наибольшего спроса.