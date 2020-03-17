Производство мяса и молока выросло в Нижегородской области

В Нижегородской области за первые два месяца этого года выросло производство молока, мяса птицы и скота. Об этом сообщает Нижегородстат.

В январе-феврале сельхозорганизации произвели 81,3 тыс. т молока и 22,6 тыс. т скота и птицы на убой. Данные показатели выше аналогичного периода прошлого года на 6,9% и 9,9% соответственно, пишет ИА «НьюсНН».

Продажа молока увеличилась на 7,8%, показатели достигли 75,3 тыс. т. Скота и птицы в живом весе было продано на 6,1% больше, объем вырос до 22,2 тыс. т.

3 марта сообщалось, что эксперимент по маркировке сертифицированной молочной продукции продлен на месяц – до 31 марта 2020 года. Маркировке подлежат молоко и сливки, сухое молоко, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочная сыворотка, сливочное масло, сыры и другие продукты.