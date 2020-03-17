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Жители Якутии старше 50 лет обучатся новым профессиям

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В Якутии утвержден порядок профессионального обучения и дополнительного образования для предпенсионеров. Лиц в возрасте старше 50 лет обучат востребованным профессиям.

Обучение будет проводиться по направлению центра занятости в рамках республиканской программы «Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы». Тем, кто хочет получить образование, необходимо обратиться в центр занятости по месту жительства. Специалисты принимают минимальный набор документов. Жителям Якутии необходимо выбрать направление обучения и заключить договор, пишет ИА YakutiaMedia.

Продолжительность обучения составляет от 16 до 500 часов, но не более трех месяцев. Учиться можно в групповой и индивидуальной форме. Кроме того, применяются дистанционные технологии и электронное обучение.

Для неработающих лиц в возрасте 50 лет и старше, которые не получают пенсию, а также для лиц предпенсионного возраста предусмотрена стипендия в размере минимальной оплаты труда, увеличенная на размер районного коэффициента. В 2020 году обучение пройдут более 200 человек.

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