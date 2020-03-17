Прямой эфир

Агентство развития научно-образовательных проектов создали в Тюмени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Департамент образования и науки Тюменской области учредил Агентство развития научно-образовательных проектов. АНО открыта для содействия реализации программы деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра.

В ведение нового структурного подразделения будет входить комплексное сопровождение научных и технологических проектов, которые связаны с деятельностью НОЦ в Тюменской области. Агентства возглавит Антон Машуков. Ранее он работал заместителем главы областного департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства, передает megatyumen.ru.

В феврале нижегородские специалисты представили технологию обнаружения стресса. Ее разработка велась группой ученых под руководством создателя первой в России лаборатории цифровой психофизиологии на базе ЦИР ННГУ. Комплекс состоит из датчика для измерения физиологических параметров, приложения для смартфона и сайта для анализа и обработки данных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Томские ученые разработали выносливый материал для имплантатов
Комплекс для исследований сердца создали в хабаровском вузе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020