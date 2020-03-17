Агентство развития научно-образовательных проектов создали в Тюмени

Департамент образования и науки Тюменской области учредил Агентство развития научно-образовательных проектов. АНО открыта для содействия реализации программы деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра.

В ведение нового структурного подразделения будет входить комплексное сопровождение научных и технологических проектов, которые связаны с деятельностью НОЦ в Тюменской области. Агентства возглавит Антон Машуков. Ранее он работал заместителем главы областного департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства, передает megatyumen.ru.

В феврале нижегородские специалисты представили технологию обнаружения стресса. Ее разработка велась группой ученых под руководством создателя первой в России лаборатории цифровой психофизиологии на базе ЦИР ННГУ. Комплекс состоит из датчика для измерения физиологических параметров, приложения для смартфона и сайта для анализа и обработки данных.