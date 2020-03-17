Прямой эфир

Два детских спектакля отменили в Калужском драмтеатре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калужском областном драматическом театре отменили два детских спектакля. Такое решение было принято в рамках профилактики заболеваний. Соответствующую информацию 16 марта разместили в официальной группе театра в соцсети «ВКонтакте».

«В целях профилактики заболеваний гриппом и ОРВИ дирекция Калужского областного драматического театра приняла решение об отмене детского спектакля «Большие секреты для маленьких театралов» 22 и 29 марта», — цитирует сообщение театра газета «Весть».

Отмечается, что возврат билетов осуществляется через кассу театра.

16 марта стало известно, что Государственный академический Большой театр отменил все свои постановки с 17 марта по 10 апреля после распоряжения московских властей о запрете любых мероприятий численностью больше 50 человек. Помимо этого, об отмене выступлений заявили в Театре на Таганке. Также об изменении своего расписания рассказали в Театре имени Вахтангова, музыкальном театре «Геликон-опера», Московском театре мюзикла и МХТ имени Чехова.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин запретил проведение в российской столице любых мероприятий численностью более 50 человек из-за опасности коронавируса.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бокерия призвал не отказываться от посещения театра из-за коронавируса
Большого не будет: кто испугался вируса, а кто на нем заработал
Как культурные институции Москвы реагируют на указы властей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020