Два детских спектакля отменили в Калужском драмтеатре

В Калужском областном драматическом театре отменили два детских спектакля. Такое решение было принято в рамках профилактики заболеваний. Соответствующую информацию 16 марта разместили в официальной группе театра в соцсети «ВКонтакте».

«В целях профилактики заболеваний гриппом и ОРВИ дирекция Калужского областного драматического театра приняла решение об отмене детского спектакля «Большие секреты для маленьких театралов» 22 и 29 марта», — цитирует сообщение театра газета «Весть».

Отмечается, что возврат билетов осуществляется через кассу театра.

16 марта стало известно, что Государственный академический Большой театр отменил все свои постановки с 17 марта по 10 апреля после распоряжения московских властей о запрете любых мероприятий численностью больше 50 человек. Помимо этого, об отмене выступлений заявили в Театре на Таганке. Также об изменении своего расписания рассказали в Театре имени Вахтангова, музыкальном театре «Геликон-опера», Московском театре мюзикла и МХТ имени Чехова.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин запретил проведение в российской столице любых мероприятий численностью более 50 человек из-за опасности коронавируса.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.