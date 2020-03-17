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Житель Красноярского края провалился под лед на машине

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В Красноярском крае мужчина выехал на автомобиле на тонкий лед и провалился в воду. Пострадавшему оказали помощь спасатели.

Инцидент произошел на Красноярском водохранилище. Житель Новоселовского района решил сократить дорогу и выехал на лед, который уже стал хрупким из-за высокой температуры воздуха. В результате машина оказалась в воде, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Помощь автомобилисту оказали спасатели, которые патрулировали водохранилище на катере. Мужчину вытащили из воды. Поднять автомобиль удалось уже наземной группе спасателей.

Ранее сообщалось, что в Вологде десятилетняя девочка вместе с семилетним братом выбежали на лед и провалились. Очевидцы помогли девочке выбраться на берег, мальчик утонул. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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