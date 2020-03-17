Прямой эфир

Мост под Барнаулом отремонтируют почти за 50 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Новоалтайске (Алтайский край) планируют отремонтировать небольшой мост через протоку Оби. На эти цели направят 48 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, запланирован ремонт моста на км 6-м автодороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией, подъезд к Барнаулу. Специалисты должны отремонтировать опоры, провести укрепительные работы, сделать водоотвод, восстановить дорожное полотно на площади 545 кв. м, пишет altapress.ru.

Кроме того, подрядчику необходимо привести в порядок почти 3,6 тыс. кв. м полотна на подходах к мосту. На эти цели предусмотрено больше всего средств — 9,93 млн рублей.

Исполнителя планируют выбрать 27 марта. Он должен завершить работы до 20 ноября. Максимальная стоимость контракта составит 48 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мост через Ноксу построят в Казани для защиты от подтоплений
Причины провалов на действующем мосту выяснили в Петербурге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020