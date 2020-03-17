Мост под Барнаулом отремонтируют почти за 50 млн рублей

В городе Новоалтайске (Алтайский край) планируют отремонтировать небольшой мост через протоку Оби. На эти цели направят 48 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, запланирован ремонт моста на км 6-м автодороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией, подъезд к Барнаулу. Специалисты должны отремонтировать опоры, провести укрепительные работы, сделать водоотвод, восстановить дорожное полотно на площади 545 кв. м, пишет altapress.ru.

Кроме того, подрядчику необходимо привести в порядок почти 3,6 тыс. кв. м полотна на подходах к мосту. На эти цели предусмотрено больше всего средств — 9,93 млн рублей.

Исполнителя планируют выбрать 27 марта. Он должен завершить работы до 20 ноября. Максимальная стоимость контракта составит 48 млн рублей.