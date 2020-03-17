Лицею в Татарстане запретили требовать от учеников публичных извинений

Прокуратура Набережных Челнов в Татарстане обнаружила нарушения в уставе местного лицея информационных технологий № 36. В частности, его руководство наделило себя правом требовать публичных извинений от своих учеников. Это противоречит закону об образовании.

Как пояснили в надзорном ведомстве, к воспитанникам учебных заведений запрещено применять физическое или психическое насилие. За нарушение правил или устава ученикам грозит замечание, выговор или отчисление. Подобные меры не могут применяться к обучающимся по программам дошкольного и начального образования и детям с ограниченными возможностями.

Однако, как выяснилось во время проверки, в уставе лицея говорилось, что к его ученикам могут применить строгий выговор или заставить приносить публичные извинения. Лицей также мог потребовать от родителей провинившегося ученика возмещения вреда имуществу школы, пишет Inkazan.ru.