Франция стала одной из горячих точек на карте распространения коронавируса — при почти 6 тыс. подтвержденных случаях погибли уже 148 человек. За последние несколько дней республика ввела целый ряд мер — от закрытия школ, университетов и магазинов (по меньшей мере до 15 апреля) до перевода всех работников на удаленную работу. Утром правительство подтвердило: количество людей, сталкивающихся с болезнью, удваивается каждые три дня, и ситуация в целом ухудшается очень быстрыми темпами. Поскольку часть населения — особенно в таких крупных городах, как Париж, — не соблюдает так называемое социальное дистанцирование, некоторые города Франции в ближайшие дни столкнутся с жестким карантином.

Большинство экспертов уверены: только это решение позволит сдержать вирус и снизить его воздействие на медучреждения и систему здравоохранения в целом. Уже был отменен второй тур муниципальных выборов, запланированный на воскресенье. И в целом можно сказать, что грядущие две или три недели для Франции сложатся очень непросто.

Для президента Эммануэля Макрона это стало «моментом Драги» (отсылка к итальянцу Марио Драги, возглавлявшему Европейский центральный банк с 2011 по 2019 год. Означает готовность к решительным, радикальным действиям. — «Известия»). В своем недавнем обращении к нации он пообещал, что правительство сделает всё «во что бы то ни стало» (сказано трижды), чтобы разобраться с кризисом.

Сокращение ВВП страны в IV квартале 2019 года дает повод говорить: Франция уже столкнулась с рецессией, и ее исход может оказаться даже хуже, чем последствия кризиса 2008–2009 годов. Для борьбы с ней были приняты следующие меры:

— госгарантии для малого и среднего бизнеса на сумму порядка €3 млрд;

— схема для компенсации частичной безработицы на сумму от €15 до €20 млрд на случай, если кризис продлится дольше месяца;

— отсрочка по уплате налогов и социальных взносов на сумму от €15 до €20 млрд.

Под давлением правительства банки также объявили о шестимесячном моратории на погашение бизнесом кредитов. В целом руководство страны оценивает этот пакет мер в сумму от €30 до €40 млрд (или 1% от годового показателя ВВП).

Тем не менее даже этого недостаточно для борьбы с экономическим кризисом — большинство предприятий к нему просто не готовы. Для тех, у кого есть план действий в непредвиденных обстоятельствах, самый плохой сценарий — падение доходов на 10–20%. Учитывая внезапность экономических потрясений, оно может достичь от 75 до 90%. Главное отличие нынешнего кризиса от предыдущих в его широкомасштабности — COVID-19 повлиял практически на все сферы. Если раньше во времена рецессии, по различным оценкам, было затронуто от 60 до 70% предприятий, то на этот раз под ударом оказалось почти 100% компаний — в частности, в таких странах, как Франция, где оперативно ввели сдерживающие меры.

Большинство наблюдателей отмечают: если ситуация не нормализуется, для малого бизнеса финансовые трудности станут значительно ощутимее через два или три месяца после вспышки COVID-19. Кризис уже длится целый месяц, и, учитывая недавние карантинные меры, он может затянуться до конца апреля. А это значит, что без государственной финансовой помощи ряд предприятий малого бизнеса столкнутся с проблемами денежных потоков и риском банкротства уже в апреле или мае этого года.

При сложившейся ситуации более масштабный пакет мер объемом в €100 млрд выглядит практически неизбежным. Он может включать сокращение налогов для компаний, которое немедленно бы сказалось на их работе, а также создание фонда солидарности для предприятий малого бизнеса, предусматривающего десятки миллиардов евро и меры, направленные на спрос. Еще одним финансовым стимулом могли бы стать более высокие государственные вложения — обычно здесь есть большая пауза между их внедрением и реальным воздействием на деловую активность. Тем не менее подобный шаг может дать компаниям определенность относительно их портфелей заказов на несколько кварталов вперед.

Автор — глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции