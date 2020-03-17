Житель Тверской области незаконно нарубил деревьев на 200 тыс. рублей

В Лихославльском районе Тверской области мужчина подозревается в незаконной рубке деревьев. Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В полицию обратился начальник местного отдела лесничества. Он рассказал, что около Кавского сельского поселения обнаружены признаки незаконной рубки. Прибывшие полицейские установили, что были срублены 11 деревьев лиственных и хвойных пород на общую сумму 200 тыс. рублей, пишут «Тверские ведомости».

Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 58-летний ранее судимый местный житель. Мужчину задержали. Он признался в содеянном и рассказал, что вывез древесину на свой участок для личного пользования. Стволы деревьев, трактор и бензопила были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

В феврале сообщалось, что житель Краснодарского края срубил четыре дерева особо ценных пород, нанеся ущерб государству на сумму в 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке лесных насаждений. Нарушителю грозит также до семи лет лишения свободы.