Директор компании «Конкорд» Евгений Пригожин заявил об иске к США на сумму $50 млрд за незаконное преследование и санкции. Об этом во вторник, 17 марта, говорится в сообщении пресс-службы компании во «ВКонтакте».

«В течение двух лет «Конкорд» незаконно обвинялся во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Правительство США делало всё возможное, чтобы обвинить «Конкорд» в нарушении законодательства США. В том числе отказывалось предоставлять доказательства, фальсифицировало показания свидетелей и предпринимало всевозможные действия для недопущения справедливого судебного разбирательства, пытаясь убедить мировое сообщество и американских граждан, что во внутренних проблемах США виновен «Конкорд» и Россия», — приводит пресс-служба слова Пригожина.

По данным СМИ, днем ранее суд округа Колумбия в США принял решение закрыть дело о вмешательстве в выборы против «Конкорд Менеджмент».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».

Обвинения в якобы влиянии России на внутренние процессы в США впервые прозвучали в 2016 году после победы на президентских выборах Трампа. В марте 2019 года минюст США обнародовал доклад о расследовании по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в итоге так и не нашел сговора Трампа с Россией.