Прямой эфир

Директор «Конкорд» Пригожин сообщил об иске к США на сумму $50 млрд

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор компании «Конкорд» Евгений Пригожин заявил об иске к США на сумму $50 млрд за незаконное преследование и санкции. Об этом во вторник, 17 марта, говорится в сообщении пресс-службы компании во «ВКонтакте».

Буйные на вмешательство: США запустят центры борьбы с «влиянием РФ»
Американские структуры для противодействия Москве появятся в Грузии, Прибалтике, на Балканах и в других регионах мира

«В течение двух лет «Конкорд» незаконно обвинялся во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Правительство США делало всё возможное, чтобы обвинить «Конкорд» в нарушении законодательства США. В том числе отказывалось предоставлять доказательства, фальсифицировало показания свидетелей и предпринимало всевозможные действия для недопущения справедливого судебного разбирательства, пытаясь убедить мировое сообщество и американских граждан, что во внутренних проблемах США виновен «Конкорд» и Россия», — приводит пресс-служба слова Пригожина.

По данным СМИ, днем ранее суд округа Колумбия в США принял решение закрыть дело о вмешательстве в выборы против «Конкорд Менеджмент».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».

Обвинения в якобы влиянии России на внутренние процессы в США впервые прозвучали в 2016 году после победы на президентских выборах Трампа. В марте 2019 года минюст США обнародовал доклад о расследовании по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в итоге так и не нашел сговора Трампа с Россией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МИДе заявили об отсутствии документов от США о «вмешательстве в выборы»
Помпео пригрозил России ответом в случае вмешательства в выборы в США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020