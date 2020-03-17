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Лыжный марафон отменили в Удмуртии из-за коронавируса

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В Удмуртии отменили лыжный марафон имени Галины Кулаковой, 4-й тур чемпионата и первенства республики по лыжным гонкам. Соревнования должны были пройти 21 и 22 марта. Причиной отмены стала ситуация с коронавирусом.

Как пишет ИА «Сусанин», в понедельник, 16 марта, глава Удмуртии Александр Бречалов призвал сократить количество мероприятий, связанных с массовым количеством участников. В лыжном марафоне планировалось участие нескольких сотен спортсменов из 29 российских регионов. Среди зарегистрировавшихся были и спортсмены-любители из Германии.

13 марта сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении поставщиков, по вине которых возник дефицит медицинских масок в аптеках Удмуртии. Максимальную цену на маски во всей республике, 22 рубля за штуку, установили несколько организаций, которые работают под брендом «Планета здоровья».

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