В нацпарке «Красноярские столбы» ввели карантин из-за коронавируса

Нацпарк «Красноярские столбы» вводит карантин в связи с распространением коронавируса. Прогулки по территории будут разрешены, однако сервисный и туристический центры приостановят работу.

Соответствующее распоряжение дал губернатор Красноярского края Александр Усс. Точные сроки карантина пока неизвестны. Территория будет оставаться открытой для прогулок, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

17 марта на территории Красноярского края был введен режим повышенной готовности. А днем ранее стало известно, что у жителя Красноярска заподозрили коронавирусную инфекцию. По предварительным тестовым исследованиям заболевание подтвердилось.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года. Очаг заболеваемости выявлен в китайском городе Ухань. По последним данным на день 17 марта, в мире заболели 184 тыс. человек, зафиксировано более 7,1 тыс. смертей. Выздоровели почти 80 тыс. человек.