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Спецтехника начала убирать пыль с дорог Пензы после зимы

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В Пензе начались работы по уборке дорог после окончания зимнего сезона. Их ход обсуждался на оперативном совещании в городской администрации.

По словам директора департамента ЖКХ Максима Иванкина, которые приводит ИА «Пенза-пресс», в ночные часы рабочие МУП «Пензадормост» проводит механизированную уборку прилотковой части дорог от грязи. А днем эти места чистятся вручную.

Из-за ночных заморозков пока удается использовать не всю пылеуборочную технику, но на следующей неделе планируется потепление, и на дороги выпустят вакуумные пылесосы и подметально-уборочные машины.

Глава Пензы Андрей Лузгин распорядился увеличить количество человек, которые занимаются ручной уборкой зоны проезжей части, пешеходных переходов и территории возле остановочных павильонов. Он также предложил перенести мероприятия, запланированные на санитарную пятницу, на четверг, 18 марта.

12 марта сообщалось о том, что в Пензе построят двухуровневую развязку на улице Мира. В ближайшее время городские власти должны решить, какие земельные участки отдадут под дорожный объект.

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