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Непопулярный трамвайный маршрут упразднили в Орске

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С 1 апреля в Орске (Оренбургская область) перестанет действовать трамвайный маршрут № 5. Решение принято в связи с его нерентабельностью. За рейс в одну сторону трамвай перевозит всего 13 пассажиров.

Отмена маршрута № 5 снизит расходы «Орскгортранса» на электроэнергию и плановые ремонты, отмечает РИА «Оренбуржье». В качестве альтернативы администрация предложит пассажирам пользоваться трамваями маршрутов № 1, № 3 и № 5а, муниципальными автобусами № 3 и № 10 и частными маршрутками № 23а и № 55.

Ранее в Хабаровской городской думе разработали программу по выводу транспортных предприятий из кризиса. В числе мер — выкуп МУП «ТТУ», которое сейчас находится в стадии банкротства. Парламентарии считают, для необходимо увязать маршруты муниципального транспорта в единую сеть с возможностью бесплатных пересадок с трамвая на трамвай и с трамвая на автобус.

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