Проверку по факту гибели альпиниста организовали в Мурманской области

Прокуратура города Кировска (Мурманская область) проводит проверку по факту гибели альпиниста из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает сайт региональной прокуратуры.

Было установлено, что в понедельник, 16 марта, группы альпинистов совершали плановое восхождение в цирке Откола на хребте Тахтарвумчорр. Одна из них вызвала лавину, которая накрыла трех спортсменов, находившихся в связке.

Погиб альпинист 1992 года рождения из Санкт-Петербурга. Еще двое человек получили различные травмы, пишет ИА «Би-порт».

Известно, что погибший имел спортивный разряд в области альпинизма и был ответственным за организацию учебно-тренировочного сбора альпинистских групп.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

16 февраля сообщалось, что спасатели нашли тело россиянки, попавшей под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури. О начале поисков россиянки сообщалось ранее, 15 февраля. Отмечалось, что лавина сошла в этот же день на трассу Коби–Гудаури. Как заявили в службе чрезвычайных ситуаций, группа из четырех туристов разбила лагерь в запретной зоне. Трое лыжников были спасены и доставлены в безопасное место.