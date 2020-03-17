Мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Симферополе

В Симферополе (Республика Крым) при пожаре в многоквартирном доме погиб один человек. Еще девять были эвакуированы из здания.

Как сообщили ИА «Крыминформ» в ГУ МЧС России по республике, информация о возгорании поступила спасателям в понедельник, 16 марта, в 23:56. Горела двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме.

На месте было обнаружено тело погибшего. Эвакуированы девять человек, из которых четверо — дети.

Пожар был ликвидирован в течение получаса. Личность погибшего устанавливается.

16 марта стало известно, что семь человек, в том числе четверо детей, стали жертвами пожара в поселке Усть-Уда Иркутской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Отмечается, что дети на момент приезда сотрудников МЧС были еще живы, они отравились угарным газом.