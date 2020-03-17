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В Москве задержали сбившего вдову Юрия Любимова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Водитель автомобиля, сбивший на машине вдову художественного руководителя Театра на Таганке Юрия Любимова Каталин Любимову, задержан. Об этом во вторник, 17 марта, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Москве задержан водитель автомобиля Skoda 1997 года рождения, который на улице Пречистенке сбил Каталин Любимову, в результате чего она получила травмы», — сказал собеседник агентства.

Он также указал, что задержанный сознался в содеянном. В его отношении составили протокол.

Накануне СМИ сообщали, что в понедельник вечером машина сбила Любимову на Пречистенке, сам водитель скрылся с места инцидента. Женщину госпитализировали, у нее вывих колена и перелом руки.

Каталин Любимова родилась в 1946 году в Будапеште, окончила филологический факультет МГУ. С режиссером Юрием Любимовым познакомилась во время работы в Обществе венгеро-советской дружбы, которое организовало его гастроли. Они поженились в 1976 году.

После смерти мужа в 2014 году основала Фонд развития театрального искусства Любимова.

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