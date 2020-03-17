В Москве задержали сбившего вдову Юрия Любимова
Водитель автомобиля, сбивший на машине вдову художественного руководителя Театра на Таганке Юрия Любимова Каталин Любимову, задержан. Об этом во вторник, 17 марта, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Москве задержан водитель автомобиля Skoda 1997 года рождения, который на улице Пречистенке сбил Каталин Любимову, в результате чего она получила травмы», — сказал собеседник агентства.
Он также указал, что задержанный сознался в содеянном. В его отношении составили протокол.
Накануне СМИ сообщали, что в понедельник вечером машина сбила Любимову на Пречистенке, сам водитель скрылся с места инцидента. Женщину госпитализировали, у нее вывих колена и перелом руки.
Каталин Любимова родилась в 1946 году в Будапеште, окончила филологический факультет МГУ. С режиссером Юрием Любимовым познакомилась во время работы в Обществе венгеро-советской дружбы, которое организовало его гастроли. Они поженились в 1976 году.
После смерти мужа в 2014 году основала Фонд развития театрального искусства Любимова.