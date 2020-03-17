Прямой эфир

Корпус онкодиспансера отремонтируют в Сыктывкаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сыктывкаре (Республика Коми) планируют провести капитальный ремонт радиологического корпуса онкодиспансера. Сейчас минздрав республики ищет подрядчика, который подготовит проектно-сметную документацию по ремонту. На эти цели выделено 6,5 млн рублей.

Капремонт необходим для размещения в корпусе линейного ускорителя электронов энергией до 10 Мэв и гамма-терапевтического аппарата. Они предназначены для сопутствующей терапии, сообщает ИА «Комиинформ».

Капитальный ремонт пройдет в два этапа с учетом размещения данных аппаратов. Разработчики проекта должны провести техническое обследование помещений, строительных конструкций и инженерных систем.

Определить подрядчика планируют 18 марта. Он должен разработать проект в течение 80 дней. Максимальная стоимость контракта составит 6,5 млн рублей.

В феврале сообщалось, что на борьбу с онкологическими заболеваниями в Республике Коми в этом году направят 1,5 млрд рублей. Деньги пойдут на продолжение работы по переоснащению медицинских организаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы малозаметные признаки рака поджелудочной железы
Мишустин пообещал медикам выплаты за выявление онкозаболеваний

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020