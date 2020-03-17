Корпус онкодиспансера отремонтируют в Сыктывкаре

В Сыктывкаре (Республика Коми) планируют провести капитальный ремонт радиологического корпуса онкодиспансера. Сейчас минздрав республики ищет подрядчика, который подготовит проектно-сметную документацию по ремонту. На эти цели выделено 6,5 млн рублей.

Капремонт необходим для размещения в корпусе линейного ускорителя электронов энергией до 10 Мэв и гамма-терапевтического аппарата. Они предназначены для сопутствующей терапии, сообщает ИА «Комиинформ».

Капитальный ремонт пройдет в два этапа с учетом размещения данных аппаратов. Разработчики проекта должны провести техническое обследование помещений, строительных конструкций и инженерных систем.

Определить подрядчика планируют 18 марта. Он должен разработать проект в течение 80 дней. Максимальная стоимость контракта составит 6,5 млн рублей.

В феврале сообщалось, что на борьбу с онкологическими заболеваниями в Республике Коми в этом году направят 1,5 млрд рублей. Деньги пойдут на продолжение работы по переоснащению медицинских организаций.