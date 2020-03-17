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Опасность схода лавин возникла в Холмском районе Сахалина

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МЧС прогнозирует возможный сход лавин в Холмском районе Сахалинской области. Местных жителей просят соблюдать меры безопасности.

По данным ведомства, сход снежных масс ожидается в среду, 18 марта. Ситуация на остальной территории Сахалина оценивается как нелавиноопасная. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia. В некоторых районах возможен сход одиночных лавин.

МЧС напоминает, что при движении по горной местности необходимо использовать склоны с деревьями и водоразделы. При сходе лавины нужно защитить органы дыхания воротником, капюшоном, шапкой или рукавицами.

Неделей ранее о высоком риске схода лавин предупреждали в Холмском, Долинском, Макаровском, Невельском, Смирныховском районах, а также в Южно-Сахалинске.

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