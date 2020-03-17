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Рада одобрила кандидатуру Венедиктовой на пост генпрокурора Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Верховная рада на заседании 17 марта выразила согласие на назначение Ирины Венедиктовой на пост генпрокурора Украины. Ее кандидатуру ранее внес президент Владимир Зеленский.

«Верховная рада Украины постановляет: предоставить согласие на назначение президентом Украины Венедиктовой Ирины Валентиновны на должность генерального прокурора», — говорится на сайте парламента.

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Кандидатуру Венедиктовой поддержали 269 парламентариев, против высказались 38 депутатов, еще 47 от голосования воздержались. Для предоставления согласия было необходимо как минимум 226 голосов «за».

Теперь глава государства может подписать указ о назначении Венедиктовой.

«Убежден, что профессиональные и моральные качества предложенного мной кандидата позволят обеспечить стабильную и слаженную работу органов прокуратуры, искоренение коррупции и эффективное расследование громких уголовных дел. Впервые в истории независимой Украины генеральным прокурором может стать женщина», — отметил Зеленский в раде, его слова приводит издание «Рубрика».,

Сама же Венедиктова заверила, что сделает всё, чтобы оправдать доверие, и пообещала «не продавать дела, не сливать их», пишет УНИАН. Комментируя уголовные дела против бывшего украинского президента Петра Порошенко, она заявила, что «всё, что может быстро и законно завершено, будет быстро и законно завершено».

С августа 2019 года генпрокуратуру возглавлял Руслан Рябошапка, однако 5 марта 2020-го Верховная рада выразила ему недоверие, что означает его отставку. В тот же день на заседании парламента Рябошапка заявил, что за время работы на посту генпрокурора «не стал ничьим слугой» и был «независимым», а «независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить».

Также он нелестно высказался о депутатах, заявив, что некоторые из них «закончили только школу» и «по слогам читают», «но зато уже понимают, как работает офис генпрокурора». Также он предположил, что сотрудничество генпрокуратуры с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) невыгодно «определенным олигархам».

Врио генпрокурора был назначен замглавы ведомства Виктор Чумак.

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