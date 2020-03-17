Рада одобрила кандидатуру Венедиктовой на пост генпрокурора Украины

Верховная рада на заседании 17 марта выразила согласие на назначение Ирины Венедиктовой на пост генпрокурора Украины. Ее кандидатуру ранее внес президент Владимир Зеленский.

«Верховная рада Украины постановляет: предоставить согласие на назначение президентом Украины Венедиктовой Ирины Валентиновны на должность генерального прокурора», — говорится на сайте парламента.

Кандидатуру Венедиктовой поддержали 269 парламентариев, против высказались 38 депутатов, еще 47 от голосования воздержались. Для предоставления согласия было необходимо как минимум 226 голосов «за».

Теперь глава государства может подписать указ о назначении Венедиктовой.

«Убежден, что профессиональные и моральные качества предложенного мной кандидата позволят обеспечить стабильную и слаженную работу органов прокуратуры, искоренение коррупции и эффективное расследование громких уголовных дел. Впервые в истории независимой Украины генеральным прокурором может стать женщина», — отметил Зеленский в раде, его слова приводит издание «Рубрика».,

Сама же Венедиктова заверила, что сделает всё, чтобы оправдать доверие, и пообещала «не продавать дела, не сливать их», пишет УНИАН. Комментируя уголовные дела против бывшего украинского президента Петра Порошенко, она заявила, что «всё, что может быстро и законно завершено, будет быстро и законно завершено».

С августа 2019 года генпрокуратуру возглавлял Руслан Рябошапка, однако 5 марта 2020-го Верховная рада выразила ему недоверие, что означает его отставку. В тот же день на заседании парламента Рябошапка заявил, что за время работы на посту генпрокурора «не стал ничьим слугой» и был «независимым», а «независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить».

Также он нелестно высказался о депутатах, заявив, что некоторые из них «закончили только школу» и «по слогам читают», «но зато уже понимают, как работает офис генпрокурора». Также он предположил, что сотрудничество генпрокуратуры с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) невыгодно «определенным олигархам».

Врио генпрокурора был назначен замглавы ведомства Виктор Чумак.