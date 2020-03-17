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Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Приморье

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В Приморском крае легковой автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим пассажиров. Шесть человек получили травмы.

Авария произошла в Лазовском районе. По данным Госавтоинспекции, 34-летний водитель автомобиля Toyota Caldina при движении со стороны поселка Преображение выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «ГАЗ». Травмы получили пять пассажиров автобуса, а также водитель иномарки. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Двое пострадавших были госпитализированы. Остальные направлены на амбулаторное лечение.

В ГИБДД уточнили, что водитель Toyota в 2018 году был лишен права управления транспортным средством. По факту аварии проводится проверка.

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