Отлов бездомных собак усилят в Якутске

Жителей Якутска предупредили об усилении работы по отлову безнадзорных животных. Также планируется вакцинация питомцев против бешенства.

По словам заместителя начальника управления ветеринарии Якутска Надежды Ивановой, отлов будут активно проводить с 18 марта. Это эффективный способ обеспечить безопасность жителей, подчеркнули в мэрии. Также ветеринары проводят осмотр животных в пункте передержки безнадзорных животных, где ранее был выявлен случай бешенства. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

После обнаружения бешенства животных, которые находились в теплом помещении, пришлось усыпить. 72 собаки, которые находились в пункте передержки на улице, поставлены на клинический осмотр. Так как у них не выявлено признаков бешенства, в дальнейшем планируется провести вакцинацию животных.

С 10 марта рабочие группы проводят рейды и регистрируют животных. 28 марта и 4 апреля в управах округов Якутска будет проведена вакцинация животных от бешенства.

Ранее сообщалось, что в Якутске участились случаи нападения собак на людей. 14 марта в мэрии озвучили, что за неделю поступило 214 жалоб.