Прямой эфир

Температурный рекорд 45-летней давности побит в Казани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казани 16 марта был побит температурный рекорд, установленный для этого дня в 1975 году. На метеостанции «Казань-Опорная» столбики термометров в понедельник поднимались до +5,3 градуса, на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» — до +5 градусов.

Предыдущий абсолютный максимум для 16 марта, установленный в 1975 году, был зафиксирован на метеостанции «Казань» и составил +4,6 градуса.

Как пишет ИА «Татар-информ», с начала 2020 года в Казани абсолютные максимумы температуры были превышены или заново достигались уже 17 раз. Так, предыдущий температурный рекорд в столице Татарстана фиксировался 15 марта.

12 марта сообщалось, что в «Аптекарском огороде» в Москве под открытым небом расцвел первый рододендрон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики констатировали приход ранней весны в Россию
В Гидрометцентре рассказали о нормализации погоды в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020