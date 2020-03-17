Температурный рекорд 45-летней давности побит в Казани

В Казани 16 марта был побит температурный рекорд, установленный для этого дня в 1975 году. На метеостанции «Казань-Опорная» столбики термометров в понедельник поднимались до +5,3 градуса, на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» — до +5 градусов.

Предыдущий абсолютный максимум для 16 марта, установленный в 1975 году, был зафиксирован на метеостанции «Казань» и составил +4,6 градуса.

Как пишет ИА «Татар-информ», с начала 2020 года в Казани абсолютные максимумы температуры были превышены или заново достигались уже 17 раз. Так, предыдущий температурный рекорд в столице Татарстана фиксировался 15 марта.

12 марта сообщалось, что в «Аптекарском огороде» в Москве под открытым небом расцвел первый рододендрон.