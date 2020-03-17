Рига и Варшава обсудят возвращение застрявших на границе латвийцев

Министерство иностранных дел Латвии вызвало посла Польши Моника Михалишина для обсуждения способов возвращения на родину латвийских граждан, застрявших на польско-германской границе. Об этом сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс.

Пока эффективное решение вопроса не найдено, несмотря на усилия, сообщил министр в Facebook.

Как ранее сообщал МИД страны, в Латвию не могут вернуться 550 человек.

13 марта Польша решила ввести особый пограничный режим из-за распространения коронавируса. Из-за этого жители Латвии не могут попасть домой через ее территорию. По информации ERR, аналогичная проблема возникла и у граждан Эстонии, которые ехали на личных автомобилях и застряли в многокилометровых пробках на границе.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 7:00 мск 17 марта, в мире заразились более 182 609 человек, вылечились 79 883 пациента, а умер 7171 человек.