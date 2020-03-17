Сезон клещей начался в Амурской области

В Амурской области обнаружили первых клещей. Роспотребнадзор напоминает, что риск заразиться инфекционными заболеваниями увеличивается.

По данным специалистов, сезон клещей в 2020 году начался немного раньше обычного. Первого вредителя обнаружили в Благовещенском районе, уточняет Амурская служба новостей. Эндемичными по клещевому энцефалиту считаются 16 районов региона, в том числе города Зея, Свободный, Тында, Шимановск и ЗАТО Циолковский.

В 2019 году с укусами клещей к медикам обратились более 1,8 тыс. жителей Амурской области. Десять человек заразились клещевым риккетсиозом, случаев энцефалита не выявлено.

На начало 2020 года охват населения прививками против клещевого энцефалита в эндемичных муниципалитетах составил 89,6%.