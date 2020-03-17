Мокрый снег и штормовой ветер прогнозируют в Приморье

Приморский край окажется во власти активного циклона. На территории региона ожидается мокрый снег и штормовой ветер.

По данным синоптиков, погода испортится в четверг, 19 марта. Сильные осадки ожидаются на юге и востоке Приморья. В связи с приходом холодной воздушной массы температура воздуха понизится, пишет Vostokmedia.

Ветер усилится до 13–20 м/с, в прибрежных районах скорость порывов ветра будет достигать 27 м/с. В связи с ухудшением погоды в регионе прогнозируют рост количества ДТП, особенно на перевалах и высокогорьях.

Во Владивостоке 19 марта выпадет дождь, переходящий в снег. Однако синоптики не прогнозируют образование гололедицы, несмотря на сильный ветер.