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Путин рассказал о госдачах и служебных машинах оппозиционных депутатов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Служебные машины и госдачи предоставляет оппозиционным депутатам не конкретный человек во власти, а государство в рамках действующего закона. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, фрагмент которого опубликован во вторник, 17 марта.

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«Это дает не власть действующая. Это дает государство в рамках действующего закона. Оппозиционер он или не оппозиционер… Есть у него определенная позиция, он в соответствии с законом получает то, что государство, значит, обязано ему дать. Как раз на осуществление своей деятельности», – отметил Путин.

Путин подчеркнул, что управление делами президента в соответствии с законом обязано предоставить депутату служебный транспорт или госдачу независимо от того, «нравится ему этот депутат либо лидер партии или не нравится».

По словам Путина, смысл именно в том, чтобы для всех представителей власти создать одинаковые возможности для осуществления своих политических функций.

В этом же интервью Путин рассказал о роли оппозиции в парламенте. По его словам, стране нужна оппозиция, однако политика не должна превращаться в «бардак». Президент подчеркнул, что заседания парламента необходимы для конструктивного обсуждения. Он вспомнил эпизоды 1990-х годов, когда «бардак это был, а не парламент». Президент подчеркнул, что хуже драк и «невозможности принять ни одного решения» было то, что если решения и принимались, то их невозможно было реализовать. Из-за этого экономика была загнана в тупик.

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