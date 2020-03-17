Прямой эфир

Четверых человек зажало в автомобилях в ДТП под Нижним Тагилом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупное ДТП произошло на Салдинском шоссе под Нижним Тагилом 17 марта. Там столкнулись два автомобиля.

В результате заблокированными в машинах оказались четыре человека. В «ВАЗ-2112» зажало трех человек, а в Honda — одного.

Как сообщает ТагилСити.Ру со ссылкой на Центр защиты населения, информация о ДТП поступила на пульт дежурного в 6:45. Спасатели прибыли на место аварии в 7:05. Людей освободили из машин, получивших сильные механические повреждения, уже через 20 минут.

Агентство напоминает, что пассажироперевозки между Нижним Тагилом и Екатеринбургом были ограничены в связи с непогодой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пьяная школьница-водитель устроила смертельное ДТП в Хабаровске
ДТП с участием четырех такси произошло в центре Москвы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020