Четверых человек зажало в автомобилях в ДТП под Нижним Тагилом

Крупное ДТП произошло на Салдинском шоссе под Нижним Тагилом 17 марта. Там столкнулись два автомобиля.

В результате заблокированными в машинах оказались четыре человека. В «ВАЗ-2112» зажало трех человек, а в Honda — одного.

Как сообщает ТагилСити.Ру со ссылкой на Центр защиты населения, информация о ДТП поступила на пульт дежурного в 6:45. Спасатели прибыли на место аварии в 7:05. Людей освободили из машин, получивших сильные механические повреждения, уже через 20 минут.

Агентство напоминает, что пассажироперевозки между Нижним Тагилом и Екатеринбургом были ограничены в связи с непогодой.