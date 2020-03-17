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СК возбудил дело после ожога ребенка сухим льдом на празднике в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следствие возбудило уголовное дело после проверки сообщений СМИ по факту получения ребенком ожогов от сухого льда во время детского праздника. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве во вторник, 17 марта.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказано в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. После получения необходимых медицинских документов будет проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Инцидент произошел 14 марта в одной из московских квартир, куда пригласили аниматора Ксению Т. Во время фокуса с сухим льдом пострадал четырехлетний ребенок. В больнице у пострадавшего диагностировали ожоги 1-й и 2-й степени головы и лица, всего около 7% тела.

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