Правительство может отсрочить уплату аренды для МСП

Правительство России рассматривает пакет мер для обеспечения устойчивого экономического развития, в том числе введение отсрочки по уплате арендных платежей для малых и средних предприятий (МСП). Предполагается, что рассрочка для арендаторов госимущества может составить до трех месяцев, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Решение о такой мере будет принято федеральным правительством совместно с властями регионов.

Существующие программы кредитования МСП будут расширены. Снимаются ограничения по видам кредитования и отраслям, увеличивается размер субсидий. Объем субсидирования по кредитам сроком до двух лет увеличивается на один процентный пункт. Также расширяются программы гарантийной поддержки кредитования малых и средних предприятий со стороны Корпорации МСП, сообщили в правительстве.

Если возникнет необходимость, Центробанк будет готов расширить на компании МСП меры по неухудшению оценки их финансового положения, уже объявленные в сфере туризма и транспорта.

В документе также говорится, что в рамках мер Центробанк смягчил требования к банкам, чтоб дать дополнительные возможности по кредитованию производства лекарств и медицинского оборудования.

Сокращать бюджетные расходы в 2020 году не планируется, отметили в правительстве. Минфин при необходимости окажет поддержку регионам для балансировки их бюджетов, подчеркивается в заявлении.

16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство приняло решение об отсрочке налогов для сферы туризма и авиаперевозок. Эти отрасли наиболее пострадали из-за распространения коронавируса, отметил он. По его словам, в дальнейшем меры могут быть распространены и на другие сферы.