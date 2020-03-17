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Московский паркинг усилил меры санитарной безопасности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Московский паркинг принял решение усилить меры санитарной безопасности. Теперь учреждение ежедневно проводит обработку кабин автомобилей-эвакуаторов, сообщила пресс-служба Московского паркинга в Twitter 16 марта.

«Кабины эвакуаторов ежедневно дезинфицируются средством с антимикробным действием: обработку проводит сотрудник в спецодежде, защищающей глаза, дыхательные пути и кожу», — говорится в сообщении.

16 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о 93 заболевших коронавирусной инфекцией в России. В тот же день Собянин запретил все массовые уличные мероприятия численностью больше 50 человек. Под запрет попадают в том числе все основные сцены музыкальных и драматических театров, а также кинотеатры.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 7:00 мск 17 марта, в мире заразились более 182 609 человек, вылечились 79 883 пациента, а умер 7171 человек.

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