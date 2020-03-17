В Москве ребенок пострадал при показе фокуса с сухим льдом. Термические ожоги 1-й и 2-й степеней получил четырехлетний мальчик. Трюк выполняла аниматор — ее пригласили на детский праздник, девушка специализируется на химических представлениях, создании азотного мороженого и шоу мыльных пузырей. Специалисты утверждают: сам по себе сухой лед не опасен. Возможно, артистка или зрители нарушили технику безопасности: например, ребенок мог опустить руку в контейнер с веществом. По факту произошедшего следователи проводят проверку.