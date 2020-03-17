В Москве ребенок двое суток провел в квартире с умершей матерью. Годовалая девочка ослабла из-за голода и, как утверждают медики, переживает сильный стресс. Малышку передали родной тете. Личность молодой матери установлена. Причину ее смерти и детали трагедии выясняют следователи. Есть сведения, что задержан сожитель погибшей, его подозревают в том, что он избил девушку.