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Названа дата первого в России запуска аппарата на Луну

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Запуск российского аппарата «Луна 25» запланирован на 1 октября 2021 года, сообщил во вторник, 17 марта, руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

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Этот запуск станет первым полетом отечественного корабля к спутнику Земли спустя 45-летнего перерыва. В 1976 году СССР провел запуск «Луны 24».

Как объяснил Митрофанов название «Луна 25» для нового российского аппарата выпирали в качестве продолжения нумерации отечественных лунных миссий прошлого века.

«Основная дата запуска аппарата намечена на 1 октября, резервная дата — 30 октября 2021 года», — цитирует его «РИА Новости».

Посадка аппарата запланирована вблизи южного полюса Луны. Осномным районом рассчитан — север кратера Богуславского, резервное место посадки — юго-запад кратера Манцини.

Предполагается, что «Луна 25» проведет ряд исследований, в том числе проанализирует состав лунного грунта и полярную экзосферу Луны..

Примечательно, что лунные миссии других стран и СССР всегда совершали посадки в умеренных широтах или на экваторе.

14 марта стало известно, что Россия и Китай обсуждают совместную работу для создания баз на Луне.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия планирует пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность в 2030 году. Если планы будут успешно реализованы, уже через десять с небольшим лет РФ развернет на лунной поверхности модули для жизни и работы космонавтов.

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