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В Москве годовалая девочка несколько дней провела в квартире с телом матери

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В одной из квартир в Москве обнаружена годовалая девочка, которая несколько дней провела рядом с телом умершей матери, сообщил 16 марта телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в доме на Партизанской улице. По данным телеканала, 27-летняя мать малышки была избита. Однако причины ее смерти пока не установлены.

Медики диагностировали у ребенка истощение и стресс. Малышку передали родной тете девочки.

Позже правоохранители задержали сожителя погибшей. Именно его подозревают в нанесении побоев женщине.

Подробности происшествия выясняются.

В июне 2019 года сообщалось, что в Красноярском крае маленький мальчик провел два дня возле тела умершего отца. Ребенок громко и долго плакал, чем и привлек внимание соседей, которые вызвали полицию.

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