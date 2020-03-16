Опрос по территориям для благоустройства стартовал в Орле

На официальном сайте администрации Орла до 30 марта можно проголосовать за общественные территории для благоустройства. Среди 50 вариантов нужно выбрать один.

Победителями будут признаны восемь объектов — по два из каждого района города, набравшие наибольшее количество голосов. Их вынесут на рейтинговое голосование, которое пройдёт 22 апреля, пишет InfoOrel.ru. Результаты интернет-голосования в начале апреля подведёт общественная комиссия по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Учитывая опыт 2019 года, общественная комиссия оставляет за собой право внимательно отслеживать факты «накрутки» голосов, публикации объявлений об их покупке.