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Рязанский театр драмы отменил все спектакли до апреля

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В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой Рязанский театр драмы сообщил об изменениях в афише. С 17 марта по 30 марта все постановки отменяются.

В апреле анонсированы замены спектаклей. Премьера «Мы не одни, дорогая!» переносится на конец апреля. Ранее приобретенные билеты и бронирование на премьерные дни остаются действительными, передает РИА «7 новостей».

При невозможности перенести свой визит в театр, билеты можно сдать в кассу театра или по иному месту их приобретения.

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