Отбор команд на Кубок России по перетягиванию каната прошел в Пензе

В Пензе состоялся региональный чемпионат по перетягиванию каната. Для спортсменов эти соревнования стали отборочными на кубок России, который пройдет в Екатеринбурге в мае.

По сравнению с 2019 годом количество команд заметно выросло. Среди них – представители промышленных предприятий и высших учебных заведений. Стало больше коллективов из районов Пензенской области. Самой тяжелой стала весовая категория «720+» с ограничением до тонны у мужчин, отмечает ИА «Пенза-Пресс».

«Мы соревнуемся по современным стандартам, которые сейчас сводятся к уменьшению массы участников. Тяжеловесы сейчас вообще не выступают в международных соревнованиях. Но мы, чтобы данная дисциплина развивалась в области, ввели категорию «720+» с ограничением до тонны», – пояснил президент федерации перетягивания каната региона Вениамин Африканов.